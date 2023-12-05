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Игру, которую без тени прикрас ждут во всём мире многочисленные фанаты криминальной серии про похождение обаятельных преступников с морем юмора и всяческих отсылок и просто люди, не могущие существовать без проектов AAA-уровня в игровой индустрии, наконец получили долгожданное предновогоднее настроение, дождавшись официального релиза трейлера GTA VI, который за 13 часов набрал более 65 миллионов на видеохостинге YouTube.
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Источник фото: Rockstar Games
Правда выход самой игры запланирован, если не случится какой-либо глобальный апокалипсис или очередной недовольный хакер не сольёт предигровую бету в мировую сеть, только в 2025 году. Причем наиболее вероятно, это будет конец года, когда кошельки геймеров будут настежь раскрыты во время католического рождества в ожидании стать первыми, кто займёт место «пилота» в управлении персонажами Люсии и Джейсона. И конечно небольшая грусть присутствует у ПК-бояр: первой увидеть игровую новинку-бестеллер дозволено лишь обладателям Sony Playstation 5 и Xbox. Всем остальным придётся подождать.
Источник фото: Rockstar Games
По некоторым данным несмотря на все политические неурядицы и цивилизационное противостояние глобальных Севера и Юга, руководство Rockstar Games решило не идти на поводу у современной западной повестки и выпустило трейлер с официальными русскими субтитрами, чем сказочно обнадёжило русских поклонников, В качестве официальной озвучки будет представлен только английский язык.
Между тем разработчикам новой Grand Theft Auto очень не понравился «рекламный ход» неизвестных хакеров, решивших слить в мировую Сеть игровой трейлер продукта за сутки до официального видео, ставшего целой вехой для целого поколения любителей построить свою криминальную империю на просторах вымышленных населённых пунктов США.