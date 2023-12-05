Низкий фронтальный профиль российского ОБТ делает его идеальным образцом для прорыва укрепленной линии обороны ВСУ

Российская армия получила свежую партию современных танков Т-90М, оснащенных новым пакетом улучшений. 15 тяжелых бронемашин «Прорыв» были переданы танковому и мотострелковому подразделениям ЦВО. Новость об этом была указана на официальном портале оборонного ведомства.

Помимо российского основного боевого танка, вышеуказанные соединения получили не менее 100 БМП-2 в различных версиях и ТБТ Т-72Б3. За последний осенний месяц 2023 года только в войсковую группу Центрального военного округа было передано около 700 единиц колёсной и гусеничной техники.

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Т-90М считается современным танком с самым низким высотным профилем на фоне своих «коллег-гигантов», метко прозванных иностранными специалистами «сараями на гусеницах». Броня в фронтальной плоскости многослойная, выполненная из различной плотности и вязкости специальной стали, благодаря чему её уровень бронезащиты соответствует одному метру классической гомогенной брони. В качестве дополнительной защиты используются блоки динамической защиты, кратно снижающей пробивное действие урановых или иных подкалиберных боеприпасов. Так же подобной защитой защищена и ходовая часть основного российского танка.





Источник фото: hdpic.club







Основное орудие танка – гладкоствольная 125-мм пушка, умеющая стрелять как обыкновенными снарядами с различным наполнением, таким как те же подкалиберные снаряды и кумулятивные боеприпасы, так и управляемым ракетным вооружением.

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Высокими боевыми качествами обладает и бортовая электроника, помимо командира танка собирающая важную информацию с поля боя для офицеров тактического уровня, всё благодаря информационно-управляющему модулю.