Теперь засад спецназа на бронетехнику ВСУ будет ещё больше

Российские оружейники создали для так называемой «антиматериальной» винтовки отечественного производства спецбоеприпас, пробивающий бронетранспортёры ВСУ иностранного производства. Так крупнокалиберная российская винтовка ОСВ-96 получила бронебойные патроны, способные пронзить бортовую броню легкобронированной техники НАТО, в изобилии своем имеющиеся на вооружении украинской армии.

Новая пуля отличается от базового варианта односоставным компонентом. Так обычный крупнокалиберный заряд ОСВ-96 состоит из целого ряда элементов, что позволяет ему решать на отлично целый спектр задач. Но для пробития специальной усиленной стали, из которой изготавливаются корпуса БТР, необходимо иное решение. Таким и стал тот самый однокомпонентный состав, когда закалённый сердечник вытачивается из цельного куска стали. О нововведении рассказал оружейный инженер Андрей Матвеев.

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Источник фото: РИА Новости





По словам специалиста тульского ЦКИБ СОО, выстрел из ОСВ с новым изделием способен на дистанции в 2000 метров оставить отверстие в обычном броневике. Если модель самая современная и получила стандарт повышенной защиты, то корпус такого автомобиля поражается с расстояния в 1500 метров.

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Полное наименование винтовки звучит, как ОСВ-96 «Взломщик» с калибром 12,7-мм. Оружие «тяжелого снайпера» для облегчения транспортировки и мобильности сделано складным. Но из-за «сложного характера» стрельба осуществляется только с сошек и с обязательным использованием наушников.