Приоритетом для дрона являются американские дальнобойные орудия

С учётом пожеланий и замечаний пользователей среди российских военнослужащих на передовой дрон-камикадзе «Привет» получил очередное обновление. О новинке, достигшей нового уровня безопасности, решил написать ТАСС.

Согласно информации, полученной непосредственно от конструкторского состава, разработавшего и реализовавшего образец «в металле», новая версия получила название «Привет-82М1». Из того что можно рассказать, не выдав секретных данных о тактико-технических характеристиках улучшенного воздушного аппарата, это появление иной наземной станции управления, благодаря чему следить и направлять «птичку» можно из-за укрытия: земляного блиндажа с деревянным настилом сверху или подвального помещения. Надо лишь непосредственно перед сеансом связи и запуска дрона установить антенны-ретрансляторы на какой-либо высотный объект поблизости. Такие меры, как расположение расчёта оператора не на открытой местности, а в защитном углубленном месте позволили кратно повысить безопасность операторов.

реклама





Источник фото: vecherka-spb.ru





рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Известно, что сектора применения «Привет-82» расширили, и отечественный дрон применяется на трёх направлениях: под Херсоном, рядом с Угледаром и на окраинах Артёмовска (Бахмута). Самая главная специализация БПЛА – это подавление дальнобойной артиллерии НАТО, находящейся в украинской армии. Например, это могут быть самоходные гаубицы или американские пушки M777, отличающиеся высокой точностью и максимальным расстоянием, на которое может быть выпущен оперенный артиллерийский снаряд.