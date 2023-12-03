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Madarator
Wildberries поднял цену отказа от товара до 1000 рублей в регионах
Необычный подход в желании получить сверхприбыль с покупателей

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   В одном из крупнейших российских маркетплейсов решили провести необычный эксперимент над психологической устойчивостью покупателей, подняв планку стоимости так называемых возвратов на новую величину. В Wildberries возврат товара теперь может обойтись недовольному покупателю в 1000 рублей. О превратностях «новых правил» бизнеса онлайн-площадки «Ягодки» сконцентрировали внимание в редакции Hi-Tech Mail.ru.


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Источник фото: wildberries.ru


   Как стало известно из публикации, от былого максимального размера комиссии в 100 рублей за отправку посылки обратно продавцу не осталось и следа: теперь эта цифра составила 1000 рублей. А ведь совсем недавно было всё иначе: от 50 до 100 рублей — это заметно для любого кошелька, но не критично. Но как быть, когда ты знаешь, что теперь возможность раскошелиться на «необязательные» расходы будет ненамного меньше стоимости самого товара?


Товар стоит меньше стоимости возврата. Источник фото: hi-tech.mail.ru


   Причем механизм работы алгоритма, рассчитывающего конечную цену комиссии непонятен от слова совсем. Порой дорогой товар можно вернуть за 100 рублей, а более дешевый уже за 200, а то и больше. Наиболее вопиющий «случай» был замечен за возврат разборной детской палатки, возврат которой ненамного меньше стоимости цены всей конструкции.


Комиссия за возврат товара стоимостью ~ 2000 рублей равняется 1000. Источник фото: hi-tech.mail.ru


   Максимальное неудовольствие потенциальных покупателей не заставило себя долго ждать. Совсем недавно гигантский вал жалоб в прокуратуру вынудили владельцев плотоядных «Ягодок» слегка подкорректировать политику в этом направлении и право требовать уплату комиссии в случае, если покупатель является «злостным» приверженцем низкой доли выкупа или если транспортировка обходится слишком дорого продавцу, как и доставка ряда скоропортящихся товаров.

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   Кажется, если в отечественном сегменте онлайн-торговли появится синоним слова «непредсказуемый», то это наверняка будет связано с  Wildberries.

#wildberries #цена возвратов на wildberries
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