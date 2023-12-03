А ведь Зеленскому предлагали куда более приемлемые варианты

Всё более многочисленные голоса западной и иностранной прессы с каждой своей новой публикацией стали подымать будоражащую всех тему о неуспехе Украины на поле боя сражения с Россией, и чем первой это может аукнуться, как в краткосрочной перспективе, так и среднесрочной. И хорошего варианта для Киева здесь нет абсолютно. Лучший вариант был в апреле 2022 года, но та весна стремительно ушла, а вместе с ней и шанс правительства Зеленского сорвать исторический джекпот. Теперь вместо большого куша Украину ожидают геополитические долги, за которыми неминуемо придут. Всё что остаётся сделать текущим руководителям восточноевропейской республики, это лишь смиренно дождаться «выписки» счетов от официальной Москвы.

А за этим дело не станет, уверен историк Джеффри Робертс. Как указал учёный, РФ просто придёт и заберет всю территорию Украины до Днепра, если Банковая продолжит строить хорошую мину при плохой игре. О чем и рассказал на канале Dialogue Works.

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Источник фото: iz.ru





Расширение земель России до Днепра это не прихоть Путина или Медведева, это стратегическая необходимость для безопасности российского государства. И хочет ли понимать это Зеленский или продолжит «играть» на сцене международной политики украинского лидера, но его государство лишится контроля над восточной и южной частями, вне зависимости от действий своих руководителей.

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Разумеется, никто не вернёт Киеву Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Не получит Украина и Крыма, который стал частью России на основе законной воли во время референдума в 2014 году. Всё что остаётся Украине, это дождаться, когда на Западе для минимизации потери своего лица придется заставить Зеленского подписать мирный договор.