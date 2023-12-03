Ссориться с соседями дороже себе

Пока официальный Вашингтон называет Россию «проигравшей» и призывает всячески отодвинуться от Москвы, тайно сотрудничая с ней и покупая её ресурсы в обход своих же экономических санкций, и наполняя российский бюджет сверх всякой меры, того же самого намерена добиваться и Япония, ставшая критически зависимой от так называемого дальневосточного краба, лакомство которым стало той самой соломинкой для местных домохозяйств из-за дороговизны продукции тех же США.

В публикации издания Nihon Keizai указали обескураживающие обывателя Японии цифры улова краба на российской территории, поставляемого на столы японцев. Так, в стремительно уходящем году официальный Токио отчитался о 69% доли такого продукта. Что это, как не захват вместительного и огромного продуктового рынка японского государства, риторически вопрошают в материале по живоволнующей теме.

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Источник фото: fishnews.ru



Тем более решения стратегического уровня от избавления зависимости от российского краба если и есть, то они потребуют высокой доли напряжения, как от японских рыбаков, так и от правительства Токио.

Нашли в материале и ответ, как так получилось. Считается, что введение санкций Вашингтона на российского краба вытеснило последнего с рынка США. Но природа не терпит пустоты. И деликатес проследовал с меньшим сопротивлением на столы Японии, где его оценили за низкую цену в сравнении с точно таким же животным из Америки.

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И как бы это не было политически опасно, мы не откажемся от «троянской рыбины», считает директор Тадааки Накамура, возглавляющий японскую фирму Tsukiji Crab Trading.