И в этот раз кажется "Мир, Труд и Жвачка" не победят

Собравший неплохие кассовые сборы кроссовер «Годзилла против Конга», где лицом к лицу встретились два титана-лидера в извечном вопросе, кто из них настоящий «альфа», заслужил одобрение кинозрителей, проголосовавших длинным долларом, собрав в международном прокате не менее 400 млн. американской валюты, получил право на заслуженное продолжение, когда два монстра уже плечом к плечу попытаются выжить и добиться победы с новым угрожающим миру противником в лице одного из обитателей так называемой Полой Земли, а возможно и сразу всех необычных подземных гигантов. Так в качестве «затравки» перед долгожданной премьерой 12 апреля 2024 года, когда должен выйти «Годзилла и Конг: Новая империя», в мировой Сети появились кадры фильма и интригующий постер с «Кровавым отпечатком» обезьяньей лапы невероятных размеров на его же мордуленции.





реклама

Источник фото: kg-portal.ru





Режиссером нового проекта станет «вошедший дважды в одну реку» режиссирирования вселенной Монстров Адам Вингард, стоявший у руля того самого первого фильма, где древний ящер вступил в схватку с гигантской гориллой, но перед лицом общего врага решившие объединиться.





Источник фото: kinotv.ru





рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

И Приоткрыл лёгкую завесу туманной тайны сюжета нового фильма, очередным противником должна стать «злая версия» Конга. Причем ипостась доброй обезьяны получилась настолько харизматичной (по утверждению того же Вингарда), что её оппозиция, как к Конгу, так и к Годзилле, смотрелась бы весьма органично, даже с учётом превосходства «японской рептилии» над классическим продуктом Голливуда в лице Кинг-Конга.