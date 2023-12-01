Спасибо за трофейное оружие странам НАТО

В Рязанском гвардейском высшем училище ВДВ начали учить, помимо стрельбы из российских образцов стрелкового вооружения, стрельбе из аналогичного оружия, только распространенного среди стран-членов североатлантического Альянса.

Теперь будущие офицеры российских десантников и армейского спецназа получат навыки высокоэффективной стрельбы из снайперских винтовок лёгкого и тяжелого калибров, известного как антиматериальные; огонь из штурмовых винтовок (по российской армейской классификации это автоматы) и пулемётов. Вероятно, новые навыки нужны из-за пышного изобилия трофейных образцов, захваченных в ходе российской спецоперации на Украине.

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Источник фото: 38niii.ru







Как заявил командир группы инструкторов с полевым позывным «Успех» в беседе с журналистом ТАСС, опытный боец несмотря на качественное снабжение со стороны МО РФ и превосходные отечественные образцы стрелкового вооружения, без оглядки на ситуацию должен быть готовым поднять и успешно биться любым оружием, найденным в окопе противника, заранее зная его слабые и сильные стороны. И как заверил военнослужащий, в превосходстве отечественных автоматов и снайперских винтовок он уже убедился.





Трофейный образец. Источник фото: ТГ-канал "Работайте, братья!"







Между тем один из российских солдат, захватив на передовой револьверный гранатомёт «Бульдог-6» (прим. редактора - по всей видимости это гранатомёт MGL), высказался в превосходном ключе об американской конструкторской мысли, додумавшейся о многозарядном ручном оружии. Но и в России есть аналогичный вариант – это РГ-6 «Гном» схожего вида, заслуживший самые восторженные отзывы после боев в Чечне.





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Российский «Гном». Источинк фото: techinsider.ru