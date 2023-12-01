Как всё нехорошо: то австралийцы отказались покупать АПЛ, то казахи "передумали". Про "Мистрали" никто не забыл

Та история с французскими вертолетоносцами «Мистраль» продолжает аукаться Франции даже спустя 10 лет. В Казахстане решили отказаться от идеи купить французские Rafale. Теперь для нужд ВВС Казахстана будут приобретены истребители российского производства. О покупке Су-30СМ рассказал Ержан Нильдибаев, находящийся на должности замглавкома сил воздушной обороны среднеазиатской республики.

По словам старшего офицера казахстанской армии, не то что бы велись переговоры о покупке иностранных воздушных аппаратов, но даже устных планов таких не было, заверил полковник. Кроме того Нильдибаев высказался комплиментарно в адрес отечественного образца, назвав его лучшим при сравнении с конкурентом по части «цена-качество».

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Источник фото: google.com









О сложности темы продвижения французских образцов на пространство среднеазиатского военного рынка, решили написать в специализированном издании Military Watch Magazine, где чётко указали, что пара-тройка месяцев, когда руководство фирмы Dassault Aviation пыталось «внушить» мысль о покупке Рафалей среди руководства Казахстана и Узбекистана, оказалось бесплотной. Причем американские обозреватели сделали акцент на «дежавю» ситуации, когда те же Rafale пытались продать Алжиру 20 лет назад, но официальный Алжир сделал выбор в пользу Су-30СМ.





Источник фото: naked-science.ru







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При этом в чисто техническом плане указывается на такую важную деталь, где предпочтителен именно российский образец: «Сушка» показывает куда более высокую дальность полёта. Да и более современную антенну-сканер никто «не отменял», прокомментировали событие уже российские авиационные эксперты, обозначившие ситуационную осведомленность истребителя отечественного производства куда выше, чем у его коллеги из Франции.