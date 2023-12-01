Оказывается в окопах и танках на стороне ВСУ воюют не только лишь женщины-медики

Пока так называемый батальон «Монако» из детей и ближайших родственников украинских политиков и чиновников, отдыхают и получают образование в элитных образовательных заведениях Западной Европы и в США, на Украине из-за острого дефицита в действующих подразделениях украинской армии, получивших невиданный урон во время провального контрнаступления на Запорожском направлении, Генштаб ВСУ тем или иным способом привлекает на передовую женщин. Причем девушки воюют не со шприцем или медицинским жгутом в руках, а с автоматом на перевес или за рычагами тяжелого танка, как это случилось со старшим водителем Инной Стойко 3-й отдельной танковой бригады. Как рассказали в ТГ-канале «Шепот фронта», о гибели на передовой женщины-танкиста было получено подтверждение из украинских соцсетей.





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Источник фото: google.com





Между тем по планам высшего военного командование восточноевропейской республики, «в рамках» политики равноправия, ВСУ должны быть на 7% укомплектованы из лиц женского пола, причём девушки должны служить наравне с мужчинами в штурмовых отрядах.





То самое интервью "медика". Источник фото: украинский ТВ-канал







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А в одном из недавних интервью «боевой медик» рассказала, что теперь воюет не только украинская молодёжь, но и «старики», которые даже не знают как пользоваться пулемётами и гранатами, сами же страдающие от этого отсутствующего опыта. А старческая медлительность и отсутствие выносливости чуть не заставили «медика» нажать на спусковой курок во время выхода с передовой позиции.