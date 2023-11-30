Именно Киссинджер способствовал политике разрядки между США и СССР

В США скончался на 101-м году жизни бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Владимир Путин выразил искренние и глубокие соболезнования семье известного политического деятеля и народу США. Ведь бывший дипломат оставил неизгладимый след в мировой истории, служа идеалам мира и большому желанию договориться несмотря на противоположные политические системы, такие как капитализм (США) и коммунизм (СССР).

В своей телеграмме президент России указал, что Киссинджер стал олицетворением целой эпохи, когда его великая дипломатия и удачные попытки договориться и договариваться, показали его большую мудрость и величие, как великого дипломатического деятеля. Дальновидностью экс-госсекретаря могут по праву гордиться потомки североамериканского континента.

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Источник фото: google.com







Бывший высокопоставленный функционер американской политики ушел в мир иной в возрасте 100 лет и до самых преклонных лет сохранял ясность ума и тонкое понимание текущего политического момента, выступая на стороне США в рамках межгосударственного взаимодействия, как негласный посланник, но с самым высоким статусом среди всех государств мира.

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Именно Киссинджер добился максимального эффекта в разрядке между странами-гегемонами той эпохи, кратно снизив международную напряженность между Вашингтоном и Москвой. Подобные шаги сделали ту самую глобальную безопасность не пустым звуком, а самым настоящим реальным делом, уладив важнейшие советско-американские проблемы и создав долго действовавшие новые договоренности.