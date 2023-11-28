Хороший автомат и через 70 лет не перестаёт быть хорошим

В мировой сети появились кадры с автоматами АК новой «103-й серии» в руках иранских военно-морских коммандос. Соответствующие публикации были размещены Минобороны Иран, где было сказано, что это учения Корпуса стражей исламской революции, задействовавшего свои военно-морские силы. Казалось бы ничем не примечательная серия снимков была растиражирована иностранными военными специалистами, сделавшими многозначительные выводы.

По мнению западных экспертов, бойцы NEDSA вооружены штурмовыми винтовками (автоматами) серий АК-103 и АК-133 с размещёнными на планке Пикатинни оптическими прицельными приспособлениями. Как оказалось, это были прицелы линейки RU-03.

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Источник фото: topwar.ru





От «классической» версии «сто третий» с калибром в 7,62x39 отличается меньшей массой, составляющей в разряженном состоянии 3,6 килограмма. Что как нельзя кстати для вооружения морской пехоты. Автомат раскладной благодаря двухрежимному прикладу, что опять говорит о его компактности, такой нужной для ряда спецподразделений. Так же для «тихих работ» можно использовать глушитель.

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Известно, что поставки АК-103 в исламскую республику начались в 2016 году, когда было передано неизвестное количество автоматического оружия. Причем было сразу заявлено, что современные образцы прежде всего получат так называемые силы специального назначения. То есть та самая «элита из элит» – корпус КСИР. Куда и входит одного из его подразделений NEDSA, имеющее богатый военный опыт по диверсионной деятельности, в ходе которой проводилась определенная работа с кораблями ВМС США и былой владычицы морской – Великобритании.