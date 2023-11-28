Вот и верь после этого в демократию на Украине

Используя крылатую фразу «как бы чего не вышло» учителя Беликова из известного произведения Чехова «Человек в футляре», в Театре на Подоле подвергли частичной цензуре пьесу Карпенко-Карого «Хозяин». Как оказалось, отрицательный персонаж пьесы носит фамилию, одинаковую с лидером сегодняшней Украины. Так мановением сценариста, эконом по фамилии Зеленский в современной версии режиссера-постановщика Ивана Урывского стал Залуским. Всё опять же по не канонам ставшей легендарной вне времени и пространства литературной фразе.





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Но на этом поразительное сходство и прямые аналогии не заканчиваются. Весьма вероятно, что новая фамилия персонажа Залуский куда ближе по звукам теперь уже к известному Валерию Залужному, гипотетически одному из самых вероятных новых владетелей гетманской булавы и президентского кресла. С кем у Владимира Александровича явный конфликт, перетекший из приватной в донельзя яростную публичную плоскость. А теперь вернемся к произведению, где антигерой (ну почти) позволяет себе вполне крамольные мысли, комментируя происходящее по ходу пьесы.

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Как оказалось, эконом-вредитель недоволен своими подчинёнными, которые и «силу имеют», и способны «сказать лишнего». Чем не блестящая этакая литературная машина времени, позволившая предвидеть события практически спустя 100 лет после написания пьесы. Что явно заметили художественные работники театра, то ли по звонку из офиса украинского президента, а то ли по собственному наитию, решившие слегка подкорректировать украинскую классику.