Украинский Генштаб пытается отвлечь российскую армию от планомерного освобождения Авдеевки

Неудачный этап в жизни украинского государства, когда так называемый внешнеполитический трек превращается в непроходимое болото, когда что в Белом доме в Вашингтоне, что в Брюсселе, сообщили о снижении так называемых поддерживаемых мероприятий, сильно урезав как ныне действующие пакеты помощи, так и сообщив о предполагаемом сокращении будущих. Между тем это лишь один из таких эпизодов. Другой, бросающий тень негатива на украинскую власть, это уже явно публичный конфликт между главкомом ВСУ Валерием Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Причем второй недоволен возросшими политическими амбициями генерала, которому доверяет большинство простых украинцев. Есть ещё и третий отрицательный аспект – недовольство из-за неудачных действий украинской армии на передовой, где особо возлагаемые надежды на летне-осеннее контрнаступление ВСУ не оправдались, а под Авдеевкой ситуация мягко, но неуклонно переходит в критическую. И выходов из этих цугцвангов не просматривается. Что делать? Наступать на прекрасно укрепленные позиции. Об этом рассказал советник главы ДНР Ян Гагин в беседе с ТАСС.





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Источник фото: rt.com





По словам чиновника, Генштаб ВСУ сосредотачивает значительную войсковую группу рядом с Горловкой в ДНР. Причем атаковать предполагается сразу на нескольких направлениях.

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По мнению Гагина, практической пользы от этого мало, но командование ВСУ предполагает просто размыть внимание российской стороны, отвлекая ВС РФ от действия на успешных участках украино-российского фронта.