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Неудачный этап в жизни украинского государства, когда так называемый внешнеполитический трек превращается в непроходимое болото, когда что в Белом доме в Вашингтоне, что в Брюсселе, сообщили о снижении так называемых поддерживаемых мероприятий, сильно урезав как ныне действующие пакеты помощи, так и сообщив о предполагаемом сокращении будущих. Между тем это лишь один из таких эпизодов. Другой, бросающий тень негатива на украинскую власть, это уже явно публичный конфликт между главкомом ВСУ Валерием Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Причем второй недоволен возросшими политическими амбициями генерала, которому доверяет большинство простых украинцев. Есть ещё и третий отрицательный аспект – недовольство из-за неудачных действий украинской армии на передовой, где особо возлагаемые надежды на летне-осеннее контрнаступление ВСУ не оправдались, а под Авдеевкой ситуация мягко, но неуклонно переходит в критическую. И выходов из этих цугцвангов не просматривается. Что делать? Наступать на прекрасно укрепленные позиции. Об этом рассказал советник главы ДНР Ян Гагин в беседе с ТАСС.
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Источник фото: rt.com
По словам чиновника, Генштаб ВСУ сосредотачивает значительную войсковую группу рядом с Горловкой в ДНР. Причем атаковать предполагается сразу на нескольких направлениях.
По мнению Гагина, практической пользы от этого мало, но командование ВСУ предполагает просто размыть внимание российской стороны, отвлекая ВС РФ от действия на успешных участках украино-российского фронта.