Будущее не определено. Нет судьбы, кроме той, что мы творим сами, когда помогаем роботам

Помогать нужно не только людям и братьям нашим меньшим животным, но и стремительно входящим в наш обиход роботом-трудягам. Таким оказался механический доставщик от Яндекс, не выдержавший, как и обычные жители Москвы, «внезапной» осенней непогоды. Но добрые самаритяне среди неравнодушных городских обитателей, помогли выбраться застрявшей робоединице из снежного плена. Очаровывающее людской добротой видео первым было опубликовано в ТГ-канале «Новости Москвы» и мигом завирусилось. Ещё бы, не каждый божий день встретишь робота и людей, взаимодействующими между собой в пучине трудностей.





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Источник фото: hi-tech.mail.ru





На кадрах запечатлены напрасные потуги роботизированного доставщика, бесполезно пытающегося самостоятельно пересечь заметённую снегом дорожку. Не предназначенные разработчиками мелкие колеса никак не могли справиться с сугробом, и всё что оставалось, это бессильно буксовать.

О том что у робота далеко не всё ок, подметили внимательные прохожие. Они общими усилиями, как бурлаки на Волге, начали выталкивать колесную технику, тем самым придав дополнительный импульс механизму. Видео не полное, но вероятно доставка робота до конечного получателя была выполнена на 100%.

Возможно таким нехитрым образом, восстание машин, аналогичное, как в знаменитой дилогии «Терминатор», перенесется на куда более поздний срок. А люди, спасшие попавшего в беду яндекс-робота, в момент непредвиденных сложностей на Зубовском бульваре, получат свой плюс в карму.





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