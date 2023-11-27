Но всё так хорошо и стойко, что сделано в США

Американская БМП Bradley, переданная украинской армии, не устояла от близкого разрыва среднекалиберного снаряда, выпущенного из ствола российской танковой пушки. Попадание в грунт танкового боеприпаса вызвало детонацию ракет в бронетехнике ВСУ.

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Отличившимися оказались танкисты 114-й отдельной бригады в стремительном режиме атаковавшие бронеединицу противника.

На кадрах отчётливо видно, как Bradley модели M2А2 ODS-SA, пятится задним ходом, передвигаясь поближе к укрывающей лесопосадке. Но маскировочные маневры не увенчались успехом — с небес за движениями на земле зорко наблюдал разведывательный борт российской стороны, который и сообщил координаты танковому снайперскому отряду. Пускай снаряд не попал в уязвимый борт, но падение рядом с машиной запустило разлёт осколков, которые и дали старт детонационным процессам. После чего уже начали взрываться противотанковые управляемые ракеты ТOW-2, спрятанные в закрытом пусковом тубусе.





Источник фото: ТГ-канал "Военный Осведомитель"





Сама Брэдли после такого не развалилась на части, но фрагменты разлетевшихся ракет разрушили верх БМП, а прицел бронемашины пришёл в состояние полной негодности.

Украинская армия с момента неудавшегося летнего контрнаступления на Юге Запорожской области лишилась уже не менее 40 образцов, произведённых BAE Systems, причем не меньшая часть, пускай не безвозвратно потеряна, но требует длительного ремонта, который невозможно провести в полевых условиях, а требует эвакуации на стационарные заводские мощности в глубоком тылу.





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