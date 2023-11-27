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MWM: Российский Су-30СМ получил новую военную "специальность" и стал уничтожать морские дроны
Этот самолёт очень не любит руководство украинского флота

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    "Москитный флот" ВСУ может быть уничтожен отечественным истребителем Су-30СМ, который просто идеален для такой миссии. По мнению издания Military Watch Magazine высокая скорость и прекрасное сочетание воздушной маневренности вкупе со сканером-антенной делают российского "сокола" тем самым хищником-истребителем  украинских дронов-камикадзе и десантных суден, активно использующихся украинским командованием.

   При сравнении с предыдущей моделью, новый Су получил радарную установку с фазированным средством сканирования "Барс", способной благодаря своим выдающимся тактико-техническим характеристикам обнаруживать различные цели на расстоянии в 400 километров. А высокая "цепкость" фазированной антенны позволяет вести одновременно до 15 объектов-целей.

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Источник фото: tvc.ru


   По словам иностранного эксперта, с кем пообщались обозреватели интернет-портала, это устройство является одним из самых больших, интегрированных в воздушный аппарат класса "истребитель". Поэтому его выдающиеся свойства позволяют ему информировать пилота с наивысшей степенью достоверности происходящего в близлежащем воздушном пространстве. И всё это касается не только Пятого океана, куда входит небесный свод, но и целей на земле и на воде, подсвечивая объекты для атаки.

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    Су-30СМ способен показывать максимальную скорость в 2125 км\ч с дальностью боевого вылета в 1500 километров. Потрясает и возможность обрушить на противника целый арсенал различных авиационных боеприпасов, таких как бомбы и ракеты, коих вмещается до 8 тонн.

#су-30 #су-30см #москитный флот
Источник: militarywatchmagazine.com
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