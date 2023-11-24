Такой атаке завидует молча весь "Безумный Макс"

По информации отечественного ТГ-канала "НгП раZVедка", на южных флангах Авдеевки произошёл кинематографический штурм танкового ударного кулака ВС РФ, с близкого расстояния превратившего передовое укрепление ВСУ в груду битого кирпича, удачно попав в находившийся во внутренних помещениях арсенал тяжелых боеприпасов. Мощный взрыв запустил неконтролируемый процесс детонации, о чём говорит обрушение здания в большей его части. Второе здание передней линии обороны было разрушено точным огнем ствольной артиллерии. Последующий пожар и ещё одна громкая детонация довершили разгром. Всё это время бойцы ВСУ видя низкий потенциал ситуации в виде отбить позиции и восстановить хотя бы временный статус-кво, решили отступить вглубь своих позиций, тем самым оставив передний край российской армии. И вероятно в сложившейся ситуации это было наиболее правильное решение: то что не успели разрушить танки и подавить артиллерия, было занято группой наступления, зачистившей позиции окончательно.





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Источник фото: rg.ru





Полностью силы украинской армии не выбиты из промышленной зоны Авдеевки, укрепляемой на протяжении восьми лет, по всем канонам фортификации североатлантического Альянса. Но самые крепкие узлы обороны захвачены российской стороной, обустраивающей на новых точках свой плацдарм для дальнейших наступательных действий.

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Украинскую армию в значительной мере ограничивает скудность запасов тяжелых 152-мм и 155-мм снарядов, а так же сложности со снабжением живой силой. ВС РФ используя преимущество в живой силе и артиллерии, контролируют огневым маневром грунтовую и асфальтовую дороги, ведущие в пригород Донецка.