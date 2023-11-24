Каким образом так называемый постельный клоп попал на высокотехнологичное производство за океан, выясняется

Европейская напасть, в виде зловредных насекомых, добралась и до США, где в штате Нью-Йорк постельные клопы выбрали объектом для атаки фабрику Tesla. Местный топ-менеджмент с завода в Буффало решил использовать против членистоногих химические патогены, но токсичный порошок не смог полностью победить вредителей, но из-за него заболел местный персонал.

Новость о том, что фабричное производство стало прибежищем устойчивого неприятного запаха, распространилась с помощью ТВ-канала ABC 7 WKBW, где работник рассказал о неприятных последствиях использования инсектицидов. По версии руководства завода, дезинфекторы распылили Steri-Fab, способное стать безопасным для человека после 15-минутной выдержки. Если эти правила нарушены, то в человеческом организме возникает раздражение в виде аллергической реакции кожи и глаз.

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Источник фото: news.ru







Тем временем управление по охране труда штата отчиталась о нескольких десятков писем с жалобами от обычных рабочих городской фабрики. Так же добавило интриги расследование самих зрителей, увидевших на репортажных кадрах с завода белый налёт на обработанных поверхностях, что по мнению некоторых химиков должно свидетельствовать, что для обработки использовалось нечто иное, чем Steri-fab.

И как объяснили в местном Департаменте здравоохранения, постельные клопы распространяются при помощи мебели и иных предметов с мягкой кожаной оббивкой.

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"Клоповья тема" стала популярной после массового нашествия этих насекомых на Францию, и в частности на Париж, где тамошние чиновники вместо решения проблем парижан навесили ярлык "самого главного виновника" на Кремль, якобы виноватый в психозе жителей пятой республики.