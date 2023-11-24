А ещё у танка поют российский гимн

В финской столице украинские активисты установили повреждённый танк Т-72 напротив местного парламента, но эффект получился обратный от ожидаемого. Вместо порицания, по задумке организаторов провокационной акции, к советскому образцу бронетехники жители столицы в огромном количестве несут цветы и повязывают георгиевские ленты. О восходящем тренде, который не ожидал получить организатор проукраинского "культурного" перформанса, он поделился в беседе с ИА STT.

Со слов Каспера Канносто, он не рассчитывал, что внутреннюю часть ствола грозной машины по несколько раз на дню придется освобождать от многочисленного количества роз. Так оказалось, что председателю Finnish Friends ry, за раз приходилось вытаскивать до 20 роз. И если он затягивал со следующей "уборкой", то количество этих благородных цветов зашкаливало.

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Но помимо собственно цветов, у Т-72 образуется группа людей, желающих спеть государственный гимн России. И несмотря на его активное нежелание это слышать, продолжают исполнять его.





Источник фото: ИА Рейтерс







Канносто считает, что это целенаправленно делают бывшие россияне, перебравшиеся в Хельсинки, но не утратившие духовной связи со своей бывшей Родиной.

Сама акция начала действовать с 8 ноября, когда группа проукраински настроенных активистов, установила сожженную бронемашину перед фасадом финского государственного учреждения. Но реакция горожан вышла далеко не та, на которую рассчитывали организаторы "акции".





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