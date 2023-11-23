ВСУ продолжают бороться за не имеющий для них стратегической важности город

Пока украинский президент Владимир Зеленский говорит, что под Авдеевкой всё очень непросто для ВСУ, генерал Тарнавский напрямую говорит о начале третьей штурмовой волны российской армии на позиции украинской армии. По словам руководителя оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", его подопечные справятся с российской "угрозой". Но о том что не всё так однозначно, как утверждает генерал ВСУ, подтверждают сами же украинские военнослужащие с мест событий. Штурмовики российских сил смогли вклиниться в оборону украинского гарнизона и достичь успеха в 1 километр, продвинувшись по направлению к поселению Ласточкино. Теперь согласно отечественным военным журналистам, для полного замыкания окружения над украинскими формированиями, встречные клинья россиян должны пройти 4 километра в горловине полукотла.





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Источник фото: ria.ru





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Между тем используя опыт штурма якобы неприступного по мнению украинского же Генштаба города-крепости Бахмута (что уже в прошлом), российская сторона, постоянно сменяя силовые группы натиска, но не давая отдыха обороняющейся стороне, вынуждает бойцов ВСУ морально и физически уставать от непрекращающихся российских атак. Ведь шанс на спокойную ротацию отсутствует в принципе. Да и для гипотетического отступления по двум оставшимся дорогам из города-бункера, приходится ускользать под непрерывным огнём уже не только артиллерии, но и обычных ротных минометов, кратно повышая потери среди потерявших желание сражаться украинских солдат и офицеров. Так что возможно Тарнавскому скоро придется взять свои слова обратно.