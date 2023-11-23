А ещё это больше интересно Генштабу ВСУ, ожидающему скорого окружения Авдеевки

Отечественные журналисты разместили в мировой Сети видео с новым тактическим обозначением российской армии на передовой спецоперации на Украине. По мнению работников прессы, такими тактическими знаками маркируется бронетехника, действующая "за ленточкой". Обозначение похоже на перевернутую геометрическую фигуру с тремя углами.

По данным информационного портала Лента.ру, символы в виде треугольников ранее не появлялись. Вместе с тем похожие знаки были замечены у ряда подразделений десантников из Пскова. Но есть небольшие отличия — голубые береты используют не "пустые" фигуры, а вписанные в равносторонний треугольник римские цифры.

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Источник фото: lenta.ru





Правда как оказалось в последствии, это были не ВДВ, а военные железнодорожники, приписанные к Центральному военному округу и патрулирующие железнодорожные пути на отечественном "Енисее".









Вместе с тем уже большинству жителей планеты Земля известны "базовые" тактические обозначения российской армии на СВО — это три буквы латинского алфавита: "O", "V" и самая известная "Z". Правда, последняя не является "уникальным" изобретением спецоперации: аналогичную Зет наносит на свои Меркавы, Намеры и Эйтаны Израильская армия, которые особенно активно используются при боевых действиях на территории сектора Газа в палестино-израильском противостоянии.

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Ряд военных экспертов озадачены: ВС РФ планируют крупную наступательную операцию или просто пытаются запутать украинский Генштаб, и без того сильно задумчивый после явных проблем на Лиманском, Донецком, Бахмутском и Авдеевском направлениях. О чем прямо публично заявил Владимир Зеленский в ходе селекторного совещания 22 ноября.