В украинской армии не ожидали столь смелого, но одновременно хитрого тактического решения

Как можно проводить успешный штурм, используя воинскую смекалку и определенную долю боевого везения с использованием управляемого взрыва и некоторым объемом земельных работ, продемонстрировали бойцы ударного батальона "Пятнашка". В районе Авдеевки штурмовики отряда выполнили 170-метровый подкоп до оборонительных позиций ВСУ, где и применили мощную взрывчатку суммарной массой в 500 килограмм.

Причем это не было финальной частью операции по взятии окопов противника. После мощного взрыва, спустя некоторое время на месте воронки оказался замаскированный лаз, через который группа атакующих бойцов устремилась на прорыв. Для успешного взятия неприятельских рубежей так же потребовалось прикрытие с воздуха, которое обеспечивал барражирующий боеприпас, направляемый оператором.

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Источник фото: скриншот из видео vk.com







Прекрасная координация и эффект неожиданности позволил выбить с занимаемых позиций уверенных в своей "неприступности" бойцов ВСУ, в суматохе боя решивших оставить раненого однополчанина и ретироваться куда глаза глядят.

Ранее подобный материал публиковался, но без видеофиксации. Теперь посмотреть "как это было", может каждый желающий. Тогда об этой истории рассказал комбат штурмового батальона "Пятнашки" Ахра Авидзба. Именно по его словам креатив от бойцов на передовой был навеян опытом Первой мировой, когда тактика подкопов была довольно частым явлением в позиционных сражениях. В отечественной истории метод подкопа и последующего подрыва позволили штурмом взять Казань в эпоху Ивана Грозного.





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