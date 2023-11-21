"Метеоритный дождь" заказывали?

В информационном пространстве появились первые подтверждающие кадры появления на передовой боеприпаса советского периода истории — кассетной авиабомбы РБК-500.

В польской прессе, в частности в Interia.pl, не прошли мимо этого случая, и осветили на своих страницах удар кассетной боевой части по укреплениям украинской армии рядом с населенным пунктом Старомайорское в Донецкой области.

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И как прокомментировали военные эксперты издания, атакующая мощь РБК-500 практически идентична широко известной американской ракете ATACAMS, несколько десятков единиц которой оказались в ВСУ. Но совмещение массового советского боеприпаса с модулем УМПК, обходящимся российскому ОПК по цене "почти что даром", делает авиационный комплекс "бомба–планирующий аппарат" настоящей летающей гибелью. Что может противопоставить силы ВСУ такому?

Между тем в публикации делается акцент, что для ВКС РФ совсем не сложно будет увеличить применение кассетных воздушных боеприпасов, доведя их процентное соотношение в доле атак до 5%, что где-то в числовом эквиваленте соответствует до 10 случаев применения в сутки (а за один раз таких бомб может быть сброшено больше чем 2-3 единицы).













И если ВСУ не смогут сделать так, чтобы российские бомбардировщики доминировали на передовой, то вместо контратак, Украину ждут поля, усеянные потерями.

Один взрыв бомбы РБК-500 способен плотно покрыть поражающими элементами площадь, эквивалентную футбольному полю с прилегающим стадионом. И как метко заметили напоследок в польской статье, Киев ждёт суровая зима во всех смыслах этого слова.





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