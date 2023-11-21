Зеленский стал заложником своих пустых обещаний

Несбывшиеся политические амбиции сделали Владимира Зеленского заложником в глазах собственного народа, ожидавшего за "2-3 недели" победы над российской армией, а по итогу видящих скорое отступление ВСУ из осаждённого города Авдеевки, где украинская армия терпя массированные обстрелы ВС РФ, вынуждена удерживать неудобные позиции, перманентно ожидая попадания в тот самый котел, из которого выбраться смогут не только лишь все. Но нынешний руководитель Банковой в лице Зеленского считает, что сейчас всё далеко "не кончено", и армия, возглавляемая генералом Залужным, до 1 января 2024 года может провести парочку крупных наступлений на российские позиции. Правда "куда делись" те самые силы из "гвардии наступления", перемолотые в течение полугода крайне неудачного контрнаступления на юге Запорожской области, господин Зеленский не хочет объяснять, иначе это бы стало крахом для него самого.





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О том что "мирного решения" не будет, украинский президент рассказал журналисту британского The Sun в личном интервью. По мнению политика, тяжесть положения украинской армии, это вовсе не причина садиться за стол переговоров с РФ. Поэтому "мира любой ценой" с Кремлем не будет, уверен Зеленский.

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Вместе с тем пока Зеленский отказывается от мирного трека и хочет биться "до последнего украинца", на фоне крайне неблагоприятной международной обстановки для восточноевропейской республики, в Киев с необъявленным и срочным визитом прилетел глава американского Пентагона Ллойд Остин, якобы со словами поддержки Вашингтона.