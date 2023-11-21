Мавр сделал свое дело, мавр может уходить

С крайне неприятными известиями приехал в Киев действующий руководитель Пентагона Ллойд Остин, который посетил столицу Украины с необъявленным визитом 20 ноября. По мнению руководителя политдвижения Владимира Рогова, американский генерал приехал, как публично заявил военный функционер, не передать слова поддержки западного истеблишмента, а вручить ту самую "черную метку" действующему украинскому руководству, так как Владимир Зеленский стал слишком самостоятельным в своих решениях.

По предположению лидера "Мы вместе с Россией", Остин попросил текущего руководителя Банковой перестать интриговать против главкома ВСУ Владимира Залужного, а просто "беспроблемно" передать тому власть.

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Источник фото: рбк.ру







Официально визит американского генерала состоялся рано утром в минувший понедельник, когда функционер армии США заявил о "важном послании", в котором говорится о безоговорочной и долгосрочной поддержке Украины. Сам же визит нигде не анонсировался.

Но вместе с тем, по словам Рогова, это лишь внешняя мишура и пустые слова, истинные цели визита совсем другие. Остин привез так называемую "чёрную метку" с объяснениями, что Зеленский должен просто взять и уйти из руководства республики. А власть в то же время должна перейти к генералу Залужному без всяких интриг и палок в колеса, как это делает прямо сейчас президент Украины. Именно таким мнением российский политик поделился с редакцией РИА Новости.

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Между тем шефа Пентагона можно "понять": Зеленский не добился военной победы над Россией в ходе летнего контрнаступления и, как не выполнивший своего обещания, должен уйти "по-хорошему".