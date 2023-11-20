В момент аварии АПЛ бороздила подводные просторы холодной Атлантики

На днях из-за происшествия во время погружения в воды Атлантического океана, подводная лодка принадлежности Великобритании с ядерными ракетами Trident II на борту, чуть не отправилась на дно во всех смыслах. Как оказалось, лодка могла утонуть из-за неисправности критически важного механизма. Как выяснилось в последствии, во всём виноват неисправный глубиномер. О чрезвычайном случае первой решила рассказать газета The Sun.





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Источник фото: paluba.media







По словам источника, во время операции патрулирования, на борту судна находилось 140 человек, и в один прекрасный момент оборудование стало сбоить, из-за чего атомный ракетоносец практически достиг так называемой "красной зоны", после появления в пределах одной АПЛ с высокой вероятностью могла больше никогда не всплыть. Спасли экипаж наблюдательные инженеры, заметившие, что первый глубиномер безбожно врёт, и решившие проверить корректность выдаваемых им показателей на дублирующей единице. Второй датчик показал, что лодка не просто стоит на месте, как думали капитан и старшие офицеры ранее, а наоборот — погружается всё ниже и глубже, напрямую приближаясь к пучине невозврата, подтвердил источник британского ВМФ. Ещё бы несколько десятков метров, и одна из четырёх АПЛ проекта Vanguard никогда бы не вернулась на базу в районе шотландского Клайда.





Ракеты Трайдент-2. Источник фото: topwar.ru







Информация, на какой критической глубине находилась атомная подводная лодка ВМС Великобритании, и какая именно из четырёх лодок, является секретной, так как может дать козыри в руки наших противников, добавил источник. А в военном командовании островного королевства дали старт расследованию причинам, в потенциале способных стать весьма трагичными для всего британского флота.

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Между тем адмиралы его высочества хранят молчание и не отвечают на вопросы прессы.