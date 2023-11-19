Вот и получается, что Украина представляет собой проект по утилизации откровенного старья и военного неликвида

Пока на Украине возмущаются уменьшившейся до состояния тоненького ручейка оружейной помощи официальных Вашингтона и Брюсселя, решивших "по неведомой" для украинского президента Владимира Зеленского кратно уменьшить объемы своих военных поставок украинской армии, что и показали на деле, когда в американском Конгрессе в очередной раз не смогли договориться и проголосовать о выделении очередных пакетов, а в Европе глава европейской дипломатии Джозеф Боррель признался, что ВСУ не получат обещанные 1 миллион снарядов до марта 2024 года, в праве рассчитывать лишь на половину, а то и меньше от этого количества, а 50 миллиардов долларов военной помощи, растянутые на 4 года, не смогли утвердить, из-за несогласия ряда европейских государств, в США отчитались об успешном запуске перспективной ракеты.

Так руководство Пентагона на радостях с официальным заявлением выступило публично, где призналось, что новейшая дальнобойная ракета, призванная заменить устаревшие ATACMS, смогла пролететь 85 километров, и предельно точно поразить учебную цель-мишень. Речь шла о ракете Precision Strike Missile, производимой известной Lockheed Martin.

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Источник фото: vpk.name





Финальный отчёт о ноябрьских испытаниях будет опубликован в следующем месяце, но руководство оружейной корпорации не сомневается в его положительных итогах для американских генералов и в особенности Джо Байдена, пожелавшего увеличить ассигнования на такой важный для обороноспособности США проект.

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Известно, что несмотря на многочисленные запасы на складах и арсеналах Пентагона ракет ATACMS, руководство американской армии не спешит делиться дальнобойной ракетой с украинской армией, отправив ей от 10 до 20 единиц.