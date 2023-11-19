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Более 300 украинских спортсменов-мужчин предпочли остаться на Западе – Азаров рассказал почему
Ныне 300 украинских "спартанцев" совсем не те, как в мифах Древней Греции

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   Нежелание попасть в "счастливые" ряды украинской армии, безуспешно наступающей под ничем не примечательным селом Работино в Запорожской области, стали тем самым якорем, ради отказа от которого сотни украинских мужчин-спортсменов решили избрать путь невозвращенца и отказались лететь обратно на свою родную Украину. О беспокоящей украинских властей неприятной тенденции решил рассказать бывший премьер восточноевропейской республики Николай Азаров.

   По его словам, из-за участившихся случаев явления так называемых невозвращенцев, украинское Министерство спорта закрыло страницу-портал, где перечислены поименно все спортсмены, решившие вместо потенциального военного билета и скорейшей отправки на передовую, выбрать более благополучную жизнь в Европе. Именно эти граждане решили остаться в странах ЕС после международных соревнований. Главная причина так поступать, это нежелание быть мобилизованным в ВСУ. Сейчас в этом списке не менее 304-х мужчин: шахматистов, футболистов, и даже один профессиональный рыбак из Харькова. 

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Футболист Артём Довбик, решивший остаться в Европе. Источник фото: google.com


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   Напоминаем, военное положение и всеобщая мобилизация на территории, контролируемой Украиной, действует с 24 февраля. А буквально 2 недели назад украинский президент Владимир Зеленский подписал пролонгирование этих двух правовых статусов до 14 февраля 2024 года. Мобилизации подлежат мужчины с 18 до 60 лет. А ряд украинских националистических формирований требуют отправки в ряды ВСУ и студентов, начиная с 18 лет, якобы которых быстро "научат" держать автомат и идти в наступление на российские окопы.

#мобилизация на украине #азаров
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