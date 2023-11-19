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Madarator
Блогер Лерчек с мужем заплатили 500 млн рублей — именно столько набежало недоимок, пеней, штрафов
Двойная бухгалтерия и уход от уплаты налогов всегда заканчиваются одинаково

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   Неудачная попытка поиграть в "плохих" бизнесменов дорого обошлась супружеской чете Чекалиных: блогер Лерчек и её муж перевели на счета федеральной налоговой службы "финальные" 296 миллионов рублей и тем самым полностью расплатились с российским государством по части неуплаченных недоимок, пеней, штрафов. О текущей ситуации с российским известным блогером рассказали в отечественном ТГ-канале Shot, ссылаясь на свои источники в правоохранительных и судебных органах.

   По их данным, к 19 ноября женщина, имеющая высшее экономическое образование и прошедшая после этого дополнительные курсы, полностью погасила все свои долги перед налоговой. Осуществив второй так называемый транш. Ранее вместе с мужем предпринимательница отправила федеральному казначейству 200 млн. рублей.

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Источник фото: соцсети бизнесвумен


    По подсчетам налоговых органов, Лерчек, используя схемы с введением в заблуждение государства, попыталась разбить принадлежащий ей бизнес на несколько якобы не связанных с друг другом предприятий, что позволяло ей использовать упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн рублей за 12 месяцев. Разумеется доход от продажи фитнес-курсов и проведения тематических вебинаров был куда больше. Кроме того бизнесвумен решила легализовать денежные средства, добытые преступным путем, попытавшись приобрести иностранную валюту в особо крупном размере. 

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   После подобных манипуляций суд заморозил все активы предприимчивой парочки и запретил пользоваться интернетом. А самим Чекалиным грозило реальное тюремное заключение.

#лерчек #неуплата налогов #чекалины
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