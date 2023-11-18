За ударную основу в этом варианте используется счетверённая 14,5-мм зенитная установка ЗПУ-4

Российские десантники показали под Артемовском, отбитым у элитных украинских бригад в конце весны текущего года ЧВК Вагнер и российской армией, использование отечественных колесных вездеходов, вооруженных пулеметами и пушкой.

Так "навел шороху" на передовой в районе бывшего Бахмута классический "Урал-4320", оснащенный тяжелым пулемётом Владимирова, имеющим калибр в 14,5-мм. Причем для усиления эффекта и плотности стрельбы, самый крупный стрелковый калибр ВС РФ собран в счетверённую установку ЗПУ-4, названную за свои возможности метким военным языком "Боевой метлой".

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Стволы ЗПУ-4 крупным планом. Источник фото: all-andorra.com





Именно такие КПВ приносили победу в многочисленных вооруженных конфликтах, ещё в корейской войне и дальше, вплоть на настоящего времени на передовой спецоперации.

Причем один ствол способен дать жару в режиме 1200 выстрелов в минуту, и выпустить град раскалённых сердечников на расстояние в 2 километра. Причем на расстоянии в 500 метров таким боеприпасам повредить броню бронетехники, имеющей толщину в 30-мм. Именно такая установлена на боковых поверхностях американского БМП Bradley. И необязательно пробивать насквозь защитные слои, достаточно повредить приборы наблюдения и управления орудийной установки Бушмастер.





Урал-4320 с пустой грузовой платформой. Источник фото: free3d.com





Как альтернативный вариант, используя специальную пулю, можно выбрать режим "осколочный дождь", который доставляет не меньше удовольствия солдатам ВСУ, просто разорвавшись на украинскими позициями в воздухе.





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