Плохому Зеленскому Залужный мешает

Тяжелой ситуацией на Украине, и в частности на фронте, официальный Киев "обязан" Израилю, которому достаётся вся помощь, долженствующая прибывать в восточноевропейскую республику "эшелонами и составами". Именно так считает отставной генерал польской армии Богуслав Пацек в своем интервью для местного радио.

Так во время беседа на TOK FM, высший офицер рассказал, что все вооружения, которыми сейчас ЦАХАЛ борется с ХАМАС, если бы не события 7 октября, на 100% должны были достаться Украине и её полевой армии. К тому же, у Москвы есть ещё один негласный союзник, но не менее грозный — это плохая осенняя непогода, делающая местный грунт мешаниной глубокой черной грязи и воды, по которым пройти не представляется возможным западной бронетехнике. Такие природные союзники однозначно на руку российской армии, повторил бывший генерал-майор польских ВС. Кроме того, есть и третий аспект, вынуждающий украинские силы таять — это выгодная для Москвы война на истощение.

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Источник фото: topwar.ru







По мнению генерала, подобная ситуация для ВСУ продлится как минимум 2-3 недели, дальше возможны заметные сдвиги.

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Между тем статичное положение на передовой вынуждает украинских офицеров и подчиненных им солдат, опускать руки и принимать неизбежную в таких случаях усталость и разочарование. Ведь в обещании американских и европейских генералов, российская армия "побежит" только при виде грозных БМП Bradley и тяжелых немецких танков Leopard 2. Но когда так не случилось, плана Б у украинского Генштаба не было, сокрушается польский полководец.