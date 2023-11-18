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Генерал-лейтенант ВС РФ: САУ "Мальва" показывает прекрасные результаты на передовой СВО
Колесная версия с пушкой 2А64 восхитительно маневренна и оснащена современным прицельным оборудованием

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   Передовая САУ "Мальва", совсем недавно выпущенная из сборочного цеха и отправленная на СВО (первые такие данные стали поступать 3 недели тому назад), уже достойно выступила в качестве орудия артиллерийской поддержки на передовой. Об успехах новейшего мобильного орудия российской армии рассказал начальник Ракетных войск и артиллерии ВС РФ.

   Со слов генерал-лейтенанта Дмитрия Клименко, помимо российской артустановки, действующие подразделения пополнились минометами "Дрок" и САО "Флокс". Все эти типы вооружений являются подвижными и не упали в грязь лицом, демонстрируя в ходе боев достойные тактико-технические характеристики "прямо сходу".

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Источник фото: ria.ru


    Помогают перемалывать резервы и основные силы украинской армии и более "тяжёлые" коллеги: РЗСО "Торнадо" и САУ 2С19М2 "Мста-С".

   Вспомним, что такое "Мальва". Это пушка 152-мм 2А64 (точно такая же установлена на один из вариантов "Мста-С"), интегрированная на четырехосное шасси 8х8. Благодаря современному артиллерийскому оборудованию, колесная САУ может выполнять широкий спектр боевых заданий: от уничтожения КП противника, до поражения боевой техники и личного состава оппонента.


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#сау #мальва
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