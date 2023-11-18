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Madarator
Известный киллер Саша-Солдат, отсидев весь срок, вышел из колонии спустя 24 года
Этот бандитский наёмник считается одним из 3 "королей" российских киллеров

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   Отсидев 24 года в колонии строгого режима, из-под стражи был освобожден Александр Пустовалов, больше известный на просторах криминального мира России, как Саша-Солдат. Именно он, наряду с Александром Солоником "Александром Македонским" и Алексеем Шерстобитовым "Лёшей-Солдатом", входил в плеяду самых опасных и опытных киллеров беспокойных 90-ых. И именно от рук Пустовалова лишился жизни тот самый Солоник — "киллер мафии №1", решивший "разобраться" с лидерами преступного мира и одновременно боссами Медведковской ОПГ, двумя братьями — Андреем Пылевым "Малым" и Олегом Пылевым "Санычем". После чего его земная "история" была предрешена.


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Источник фото: russian.rt.com


   Но как говорится, сколько веревочке не виться, конец будет найден. Именно поэтому Пустовалов, выжив в бандитских разборках, не сумел избежать возмездия со стороны правоохранителей и был задержан, после чего отправился в места не столь отдалённые на длительный тюремный срок.

    После освобождения, бывший морпех не сумеет избежать контроля полиции, и на протяжении 18 месяцев будет обязан каждые две недели отмечаться по месту приписки в отделе полиции. Но на этом справедливые ограничения не заканчиваются: бывший бандит лишен права ночью покидать жилище и менять произвольно свой текущий город проживания.

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   Теперь "отставной" особо опасный преступник будет пытаться наладить свою мирную жизнь и пытаться принести пользу обществу, пишут РИА Новости.

#александр пустовалов #ореховская опг #саша-солдат
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