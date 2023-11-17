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Уже не первый день израильская армия продолжает свою военную операцию на территории сектора Газа, а медицинские учреждения, размещенные на территории комплекса "Аль-Шифа", остаются в блокаде еврейских военных. Последствия прекращения доступа к зданию вылилось тяжелое положение пациентов реанимационного отделения. Причем по заявлению главврача Мухаммеда Абу Сильмия, дальше может быть только хуже. О критическом положении в госпитале было рассказано в интервью для ТВ-канала Sky News Arabia.
Поправить ситуацию может разблокировка периметра и снабжение резервных генераторов топливом.
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Источник фото: rg.ru
На вечер 17 ноября известно о полном уничтожении отдельно стоящих сооружений на территории местного медицинского комплекса. Но и это не самое худшее: по настоящий день территория больницы блокирована солдатским кордоном ЦАХАЛ и никто не может покинуть территорию охранного периметра.
А на территории Израиля премьер Биньямин Нетаньяху перенес свой визит в госпиталь "Шиба" из-за потенциального митинга против него.