К настоящему моменту всю территорию больницы невозможно покинуть из-за блокирования со стороны ЦАХАЛ

Уже не первый день израильская армия продолжает свою военную операцию на территории сектора Газа, а медицинские учреждения, размещенные на территории комплекса "Аль-Шифа", остаются в блокаде еврейских военных. Последствия прекращения доступа к зданию вылилось тяжелое положение пациентов реанимационного отделения. Причем по заявлению главврача Мухаммеда Абу Сильмия, дальше может быть только хуже. О критическом положении в госпитале было рассказано в интервью для ТВ-канала Sky News Arabia.

Поправить ситуацию может разблокировка периметра и снабжение резервных генераторов топливом.

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Источник фото: rg.ru





На вечер 17 ноября известно о полном уничтожении отдельно стоящих сооружений на территории местного медицинского комплекса. Но и это не самое худшее: по настоящий день территория больницы блокирована солдатским кордоном ЦАХАЛ и никто не может покинуть территорию охранного периметра.

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А на территории Израиля премьер Биньямин Нетаньяху перенес свой визит в госпиталь "Шиба" из-за потенциального митинга против него.