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Адаму Кадырову вручили новые награды
У Адама уже не менее 9 наград, врученных этой осенью

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   15-летний Адам Кадыров, являющийся одним из сыновей главы Чеченского региона Рамзана Кадырова, был награжден новыми орденом и медалью. О награждении одного из старших сыновей Рамзана Ахматовича рассказал министр Чечни по нацполитике и внешним связям на личной странице в Телеграм.

   Ахмед Дудаев рассказал, что Адам получил награды на встрече в рамках форума Всероссийской общественной организации "Трудовая Доблесть России". На мероприятии ему были вручены орден Трудовая Доблесть России и медаль "За вклад в развитие Российского университета спецназа" высшей ступени.

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Источник фото: gazeta.ru


   48-часов назад Адаму Кадырову презентовали ещё один орден с названием "За служение религии Ислам" высшей ступени. В качестве объяснения было указано, что награда вручается, как достойному члену общества, внесшему личный вклад в защиту ценностей ислама и его укрепления. Орден был получен на Международной научно-практической встрече религиозной направленности. 

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   По подсчетам отечественных журналистов, Адам после "силовой беседы" с подозреваемым в сожжении Корана Никитой Журавелем, удостоился по меньшей мере девяти различных наград.

#адам кадыров #награды адама кадырова
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