Интересно, кого признают виновными: румынских военных или промышленный брак?

Румынская армия получила на вооружение передовой американский комплекс ПВО, который уже на первых стрельбах отказался выпускать зенитную ракету по учебной цели. Как оказалось, сломался перспективный ЗРК Patriot, купленный румынским правительством для своей армии. И именно такая пусковая установка отказалась работать в надлежащем режиме, попросту сломавшись из-за технической неисправности. Осталось дело за малым: собрать высокую комиссию и пригласить американских инженеров с материнской компании Raytheon, выпускающей готовые установки. С такой новостью вышло Радио Румынии.

Сам инцидент случился во время тренировочных пусков, долженствующих проверить на практике действенность и работоспособность отнюдь не копеечного приобретения для румынских ПВО. Как раз во время учений противоракета должна была перехватить учебный беспилотник.

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Источник фото: iz.ru





Разбирая подробности происшествия, оказалось, что две ракеты успешно стартовали, а третий запуск был полностью провален. Со слов командующего полком Вирджила Тоша, ничего "страшного" не произошло, причиной, оказавшей негативное влияние, была незначительная техническая проблема, скрывающаяся в нарушении интегральной связи между самой ПУ и командным центром.

Учебные маневры под названием "F. A. Patriot Spark" начались в районе Констанцы, за которыми непосредственно наблюдал тамошний премьер Марчел Чолаку в компании председателя местного Сената Николае Чукэ и главы оборонного ведомства Анджела Тылвэра. Интересно было бы услышать мнение и комментарии высоких гостей, наблюдавших на неудачной работой дорогостоящей заокеанской новинки.

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По открытым данным румынские вооруженные силы по действующему контракту в свое распоряжение приняли 4 американских "Патриота". Первый комплекс, который из трех выстрелов, умудрился "запороть" один, уже встал на боевое дежурство, остальные экземпляры ввести в качестве действующих образцов планируется в следующем году.