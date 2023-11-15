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С развитием сил ПВО и их способностью "отрубать" активные полетные мероприятия вблизи передовой практически любым действиям армейской авиации, ставит во главу угла использование иных альтернативных средств проникновения в близкие тылы противника посредством воздушного транспортирования. Речь идёт о новейшем парашютном оборудовании, представленным Ростехом на выставке Dubai Airshow 2023. Именно благодаря парашюту "Дальнолет", российские силы спецназначения, используя отечественную разработку, могут по воздуху преодолеть существенные 60 километров и с попутным ветром высадиться в ближние тылы противоборствующей группировки. Используя систему, спецназовец с десантного борта, подымающегося на высоту до 8 километров, может с предельной точностью осуществить посадку в квадрат со сторонами в 1 эталонный метр. Причем к парашюту возможно прикрепить грузовой контейнер, вмещающий до полцентнера полезного груза. А в качестве страховщика основного парашюта, имеется и запасной вариант с электронной системой контроля. Так же возможно дооборудование кислородным баллоном и маской. Для удобства и длительных полетов присутствует анатомическое кресло. Система в комплексе впервые представлена за рубежом.
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Источник фото: aviatus.ru
Но есть в российских войсках и действующая разработка — робот "Юнкер-ДГ-250", умеющий транспортировать до 250 кг полезной нагрузки и способный исполнять звуковые команды десантника-оператора, следуя за последним по примеру замыкающего.