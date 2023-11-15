С вероятным выходом к Одессе такой комплекс ой как пригодится

С развитием сил ПВО и их способностью "отрубать" активные полетные мероприятия вблизи передовой практически любым действиям армейской авиации, ставит во главу угла использование иных альтернативных средств проникновения в близкие тылы противника посредством воздушного транспортирования. Речь идёт о новейшем парашютном оборудовании, представленным Ростехом на выставке Dubai Airshow 2023. Именно благодаря парашюту "Дальнолет", российские силы спецназначения, используя отечественную разработку, могут по воздуху преодолеть существенные 60 километров и с попутным ветром высадиться в ближние тылы противоборствующей группировки. Используя систему, спецназовец с десантного борта, подымающегося на высоту до 8 километров, может с предельной точностью осуществить посадку в квадрат со сторонами в 1 эталонный метр. Причем к парашюту возможно прикрепить грузовой контейнер, вмещающий до полцентнера полезного груза. А в качестве страховщика основного парашюта, имеется и запасной вариант с электронной системой контроля. Так же возможно дооборудование кислородным баллоном и маской. Для удобства и длительных полетов присутствует анатомическое кресло. Система в комплексе впервые представлена за рубежом.





реклама

Источник фото: aviatus.ru





рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Но есть в российских войсках и действующая разработка — робот "Юнкер-ДГ-250", умеющий транспортировать до 250 кг полезной нагрузки и способный исполнять звуковые команды десантника-оператора, следуя за последним по примеру замыкающего.