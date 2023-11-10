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Парашютная система "Юнкер-ДГ-250", использующая в качестве модуля позиционирования комплекс спутниковой навигации ГЛОНАСС, с возможностью автоматического контроля курса, прошла серию госиспытаний, по итогу которых отправилась в действующую армию.
Робот служит цели доставки грузов по воздуху, используя в качестве опоры воздушную среду благодаря управляемому крылу-парашюту. Посредством его маневра груз доставщика весом до 250 кг и высотой сброса до 8 километров точно дойдет до адресата. Рекомендуемая скорость полета для сброса, необходимая для правильной работы робота-помощника, не должна превышать 350 км/ч.
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Источник фото: www1.ru
Помимо автоматического расчета траектории и полета к зоне десантирования, роботом можно управлять и вручную. Так же робот понимает и голосовые команды. После приказа "следуй за мной", новинка пристраивается за десантируемым бойцом и летит до пункта назначения. Так же возможен и групповой полет, состоящий из точно таких же "Юнкеров".
Прокомментировали для журналистов ТАСС и точность комплекса. В штатной ситуации с устойчивой спутниковой связью, точность приземления никогда не выходит за параметры квадрата со сторонами 100х100 метров.
За рубежом покажут "Юнкера" на специализированной авиационной выставке Dubai Airshow 2023. А в России полным ходом идут испытания усиленной версии, способной планировать с грузом в 500 кг.