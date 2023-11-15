реклама
Искусственный интеллект шагает победной поступью по нашей Голубой планете, впервые превзойдя в точности расчёта погоды традиционные методы метеорологов. Теперь синоптики не уверены, нужны ли "классические" методы в прогнозировании, использующие математические модели. На их взгляд сейчас произошло то самое поворотное событие, переворачивающее очередную страницу в прогрессе, в частности, используемые общепринятые методы синоптиков.
Нейросетью, обогнавшей ранее повсеместно используемые процедуры, оказался ИИ от Google — DeepMind, задействовавший инструмент GraphCast.
реклама
Источник фото: nypost.com
Как заявили инженеры, поучаствовавшие в создании специализированного проекта, операционная среда GraphCast, используя фундамент от машинного обучения и присовокупляя сюда исторические хроники, смогла вывести сложные нелинейные закономерности. Всё это в сумме и дало те самые сверхточные данные по погоде.
Используя на практике подобные теоретические выкладки, сообщество ученых-метеорологов предполагает, что архиважное исследование, черты которого есть в публикации известного научного журнала Science, позволит прогнозировать смерчи, торнадо, ураганы и им подобные явления много точнее, чем ранее применявшиеся методы расчёта.