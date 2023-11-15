В полку потенциальных безработных прибыло

Искусственный интеллект шагает победной поступью по нашей Голубой планете, впервые превзойдя в точности расчёта погоды традиционные методы метеорологов. Теперь синоптики не уверены, нужны ли "классические" методы в прогнозировании, использующие математические модели. На их взгляд сейчас произошло то самое поворотное событие, переворачивающее очередную страницу в прогрессе, в частности, используемые общепринятые методы синоптиков.

Нейросетью, обогнавшей ранее повсеместно используемые процедуры, оказался ИИ от Google — DeepMind, задействовавший инструмент GraphCast.

реклама





Источник фото: nypost.com





Как заявили инженеры, поучаствовавшие в создании специализированного проекта, операционная среда GraphCast, используя фундамент от машинного обучения и присовокупляя сюда исторические хроники, смогла вывести сложные нелинейные закономерности. Всё это в сумме и дало те самые сверхточные данные по погоде.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Используя на практике подобные теоретические выкладки, сообщество ученых-метеорологов предполагает, что архиважное исследование, черты которого есть в публикации известного научного журнала Science, позволит прогнозировать смерчи, торнадо, ураганы и им подобные явления много точнее, чем ранее применявшиеся методы расчёта.