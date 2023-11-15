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В Грузии задержали "воров в законе", самому младшему из которых исполнился 21 год
В домах задержанных были обнаружены оружие, наркотики и деньги

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   В Грузии провели масштабную полицейскую операцию, в ходе которой избирательно искали местных "воров в законе". Ряд рейдов спецназа позволил задержать шесть таких грузинских граждан. Помимо самих "жиганов", было задержано 12 человек, активно поддерживающих воровское сообщество в кавказской республике, написало издание Sputnik Грузия, ссылаясь на местное МВД.

   Интересен и возрастной ряд представителей грузинского воровского мира, где самому младшему исполнился лишь 21 год, а самым старшим оказался 57-летний "вор в законе". Среди так называемых поддерживающих воровское сообщество и традиции, оказались граждане от 32 лет и старше.

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Источник фото: vpk.name


    Большинство из перечисленных задержанных тесно связаны с российскими ворами в законе, к которым они часто обращались за финансовой помощью и иным услугам.

   Так же известно, что "воры" и другие "авторитеты", собирались на встречах с себе подобными для решения текущих вопросов и вынесения "приговоров", где проигравшая сторона мерами принуждения, вплоть до физических, вынуждена была принять решение воровской сходки и заплатить деньгами.

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   Большинству из задержанных грозит до 15 лет. В Грузии, как и в России, есть закон, где, согласно статье 223-1, лишь имея звание вора в законе, можно получить тюремный срок от 7 до 10 лет.

#воры в законе #новости грузии
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