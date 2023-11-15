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В мировой Сети появилось видео, где представитель группировки Талибан* (запрещен в России) передвигается на роликовых коньках во время несения патрульной службы.
В качестве объяснения наличия такого необычного средства передвижения было указано, что бойцы политического движения таким образом демонстрируют афганскому обществу готовность служить "всегда и везде" на территории этого государства. На кадрах изображены вооруженные люди, передвигающиеся по трассе с высокой скоростью.
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Источник фото: lenta.ru
Политическая партия, которая запрещена на территории РФ, пришла в Афганистане к власти после похожей на бегство, эвакуации американской армии вместе со своими союзниками. Пришедшие к власти талибы отметились противоречивыми ограничениями, серьёзно воздействовавшими на бывшие порядки, введенные при американцах. Теперь женщинам нельзя учиться и посещать часть публичных пространств и заведений. И это далеко не весь список запретов.
В РФ Талибан не будет признан до тех пор, пока его представители не разрешат другим партиям участвовать в работе правительства, тем самым соблюдая принцип инклюзивности.
* - * запрещенная в РФ террористическая организация.