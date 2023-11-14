"Отказниками" оказались французские бронеавтомобили Bastion

В Армении решили серьёзно укрепить обороноспособность армянского государства и рассчитывают на помощь ряда европейских стран. Одним из таких европейских поставщиков оказался официальный Париж, объявивший о передаче Еревану 24 бронеавтомобилей Bastion.

Легкие броневики будут идти в пакете военной помощи. Так же Армения, в случае удачных переговоров с французской стороной, должна помимо "Бастионов" получить не менее 50 БТР VAB — но уже за европейскую валюту. Кроме того армянских военных интересуют радарные установки, тепловизоры и зенитные установки Mistral, рассказывает об армяно-французском сотрудничестве издание Quest France.

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Источник фото: ria.ru





Вместе с тем в Азербайджане не оставили без внимания подобные переговоры, где с явным неудовольствием высказались о потенциальном "скачке" напряженности в периодически искрящем регионе.

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Интересна судьба этих бронеавтомобилей — ранее 12-тонные Bastion намеревались отправить украинской армии. Но руководство Генштаба ВСУ приняло решение не принимать такую иностранную бронетехнику из-за чрезвычайно слабого бронирования, способного справиться лишь с обычной пулей того же автомата Калашникова. Такие автомобили пришлись "ко двору" лишь армиям ряда некоторых государств в Африке. А теперь, видимо, придутся ко двору и в Армении. Вместе с тем у азербайджанской армии вооружение куда более передовое и современное, в обилии своем поставляемое, в том числе и из Израиля, которому беспрепятственно поставляется азербайджанская нефть через турецкие проливы.