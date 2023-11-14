Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
"Ведьмак", "Джон Уик" и присоединившийся к ним "Терминатор" станут аниме-проектами
На волне успеха основной франшизы Джон Уик помимо мультфильма получит продолжение в виде спин-оффа "Балерина"

реклама

   Постановщик серии фильмов "Джон Уик" Чад Стахелски объявил о предполагаемом старте работ по аниме на основе франшизы про наёмного киллера, роль которого на большом экране исполнил известный актёр Киану Ривз. Правда кто будет режиссером истории, бессменный режиссёр про киногероя с прозвищем "Баба-яга", для создания интриги, широкой публике не объяснил.

   Между тем не единым Бугименом (ещё одно из прозвищ киллера — главного героя Джона Уика) жив мир предполагаемых будущих аниме. Так популярный Netflix обещает явить миру свой продукт — анимационный "Терминатор", полное название на оригинале Шекспира и Джека Лондона прочитать можно, как Terminator: The Anime Series. Но, как и выше случай с Уиком, излишняя секретность и покров тайн от студии не позволили показать в тизере по мультипликационному Терминатору хоть чего-то стоящего. Но одно точно известно, продюсером одной из первых серий станет Маттсон Томлин, работавший над "Проектом Сила" и "Бэтменом".

реклама


Источник фото: kino-teatr.ru


   Рисовать графику будут известные среди фанатов аниме-проектов Skydance Animation и Production I.G, отметившиеся в "Призраке в доспехах" и его продолжении.

   Между тем фанаты того самого Геральта из Ривии, обязательно должны дождаться выхода "Ведьмака: Сирены глубин", развивающего сюжет между 5-й и 6-й серией классического телевизоинного "Ведьмака", где в основу истории лёг рассказ "Немного жертвенности", вышедший из-под пера создателя Анджея Сапковского.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
i5 14600KF тоже поступил в продажу
4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр

   Будем все вместе надеяться и ждать, что все проекты состоятся и выйдут онлайн и на физических носителях.

#ведьмак #netflix #аниме #терминатор #джон уик #аниме по терминатору
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Терминатор возвращается с новым аниме-сериалом на Netflix
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инсайдер из Rockstar Games вновь раскрыл некоторые подробности из геймплея GTA 6
3
Самым популярным сериалом октября стал российский проект "Жизнь по вызову" с Прилучным
1
WSJ: Россия массово выкупает вертолётные двигатели у своих иностранных клиентов
3
Сформирован топ лучших игровых видеокарт в диапазоне от 5 до 17 тысяч рублей
11
Бьюти-модель Айтана Лопес, соданная искусственным интеллектом, заработала 4000 долларов
12
В Еврейской автономной области начнутся работы по добыче железистых кварцитов
+
Что показала Россия на выставке Dubai Airshow-2023 – «Аллигатор», Ил-76МД-90А и многое другое
+
The Economist: Вооружение дяди Сэма уже не то, что было раньше
5
Началось массовое удаление адблоков после введения новой политики YouTube
1
Украинский сегмент ТГ: Залужный приказал построить новую линию обороны между Николаевом и Одессой
+
Во Вселенной обнаружен крошечный двойник Млечного пути, который противоречит законам физики
2
В «Ростехе» рассказали о сроках начала производства истребителя 5-го поколения Су-75 Checkmate
4
Бюджетную GeForce GTX 1650 проверили в 60-ти современных ААА-играх — пора задуматься об апгрейде
7
«Ростех» рассказал про создание новой неуправляемой ракеты с двухрежимной боеголовкой
+
На Украине женщины начинают заниматься мужской работой
4
Использование памяти DDR5-6000 приносит всего на 6,7% больше FPS в играх, относительно DDR5-4800
9
Российская армия начала действовать более активно на Бахмутском направлении
+
Grand Theft Auto VI может получить другое название
1
Аналитики спрогнозировали сроки запуска BTC ETF
+
Министерство Обороны опубликовало видео с очередным танковым боем на Запорожском направлении
2

Популярные статьи

Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060
105
Су-27КМ – проект палубного истребителя с крылом обратной стреловидности
5
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
72
Обзор акустической системы JBL PartyBox Ultimate
6
Пять классных фишек Xbox, о которых редко говорят
1
О моей почти удачной попытке собрать мощный компактный игровой системник
15
10 полезных и актуальных расширений для браузера Google Chrome в 2023 году, часть 2
3
Итоги гоночного уик-энда 11-12 ноября
1
Опасные флешки – почему не стоит использовать найденные накопители, и при чем тут хакеры
4
Пять причин, почему новое поколение консолей Xbox провалилось
16

Сейчас обсуждают

kitava
23:59
Про 36 человек это враньё. ХАМАС каждый день выкладывает ролики с подбитой техникой. Про 160 тыс армию тоже не верно. Так было до войны. Сейчас всех 350 тыс резервистов мобилизовали. Какая часть ЦАХАЛ...
Насколько приблизился Израиль к выполнению своей цели за две недели наземной операции в секторе Газа
LastAtlant
23:48
Ахахахах, с языка сняли, вы только забыли что у данного товарища еще есть ушм и дремель)
О моей почти удачной попытке собрать мощный компактный игровой системник
Эдуард Егоров
23:46
А чё вас так коробит! Мне то пофиг что и сколько была эта станция, я даже на это не обращал внимание, читал саму суть а не то сколько там станция пробыла и что она не единственная.
На замену МКС придет космическая станция Starlab, в которой уже забронировала себе место ЕКА
Obscury
23:43
Ну да, прошлой осенью многие побежали в магистратуры и аспирантуры))). У меня есть такие знакомые 30+. Правда мотивация там была ненаучная).
Исследование: в России впервые за долгие годы увеличилось количество учёных
valerij zviozdkin
23:39
Слабаки вы в космосе,вот и всё.Послали бы всех подняли до 40000 км и имели бы общий дом на всегда.Валерка.
На замену МКС придет космическая станция Starlab, в которой уже забронировала себе место ЕКА
valerij zviozdkin
23:33
На геосинхронной орбите 40000 км станция могла бы просуществовать тысячи лет и подошла бы как фундамент космического лифта,100 баллов.Телескопы,оранжерея с картошкой,куб воды с фотоэлектронным детекто...
«Роскосмос» показал, как будет выглядеть российская орбитальная станция
beltar
23:31
Ага, толкьо на год опоздали. Сейчас с ранеными больше миллиона.
Германия до конца года передаст Украине еще две системы ПВО IRIS-T
Тимур Резванов
23:28
Оверлокерс помойкой стало.
WSJ: Россия массово выкупает вертолётные двигатели у своих иностранных клиентов
valerij zviozdkin
23:28
Чему там устаревать,кузову что ли?Подняли бы до 40000 тысяч км и имели бы навсегда.Глупые вы блин,в себя не верите.Спасибо.
«Роскосмос» показал, как будет выглядеть российская орбитальная станция
Yilec
23:25
Копухтеры эпл сами по себе - дорогие разноцветные погремушки. Какие еще вам игры нужны? Играйте в макось! 😁
Почему компьютеры Apple не подходят для игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем