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Постановщик серии фильмов "Джон Уик" Чад Стахелски объявил о предполагаемом старте работ по аниме на основе франшизы про наёмного киллера, роль которого на большом экране исполнил известный актёр Киану Ривз. Правда кто будет режиссером истории, бессменный режиссёр про киногероя с прозвищем "Баба-яга", для создания интриги, широкой публике не объяснил.
Между тем не единым Бугименом (ещё одно из прозвищ киллера — главного героя Джона Уика) жив мир предполагаемых будущих аниме. Так популярный Netflix обещает явить миру свой продукт — анимационный "Терминатор", полное название на оригинале Шекспира и Джека Лондона прочитать можно, как Terminator: The Anime Series. Но, как и выше случай с Уиком, излишняя секретность и покров тайн от студии не позволили показать в тизере по мультипликационному Терминатору хоть чего-то стоящего. Но одно точно известно, продюсером одной из первых серий станет Маттсон Томлин, работавший над "Проектом Сила" и "Бэтменом".
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Источник фото: kino-teatr.ru
Рисовать графику будут известные среди фанатов аниме-проектов Skydance Animation и Production I.G, отметившиеся в "Призраке в доспехах" и его продолжении.
Между тем фанаты того самого Геральта из Ривии, обязательно должны дождаться выхода "Ведьмака: Сирены глубин", развивающего сюжет между 5-й и 6-й серией классического телевизоинного "Ведьмака", где в основу истории лёг рассказ "Немного жертвенности", вышедший из-под пера создателя Анджея Сапковского.
Будем все вместе надеяться и ждать, что все проекты состоятся и выйдут онлайн и на физических носителях.