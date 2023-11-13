А вот США ждут времена мрака и тьмы

Во время публичного выступления среди слушателей в Центре независимых исследований профессор политологии Чикагского университета США Джон Миршаймер затронул ряд ярких тем, касающихся текущего положения в сегодняшнем мире США и России. Причем научный сотрудник прошелся "катком" по США и похвалил РФ и её президента Владимира Путина. О необычном выступлении написали в ИноСМИ.

Как считает учёный, сейчас мы живём в эпоху конца однополярного мира, и вместо одной сверхдержавы, сейчас их три: США, Китай и Россия. Причем возвращением на свой ранее утерянный геостратегический уровень РФ целиком и полностью должна быть обязана Владимиру Путину и его приходу к власти в 2000 году (прим. Путин стал руководителем в 1999-м). По мнению спикера, именно Путин вернул Россию "с того света". А после распада Советского Союза в 1991-м Россия несомненно умерла, и именно Путин вдохнул жизнь в ослабевшее государство.

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Источник фото: Телеграм







Вместе с тем очень неутешительные прогнозы ждут США на украинском и ближневосточном направлениях, где некогда самого главного гегемона ждут "мрак и тьма". И он как та птичка из крылатой поговорки, про увязший коготок (Коготок увяз — всей птичке пропасть). Причем положительных решений и попыток бросить Украину наедине с Россией — практически не наблюдается. Ведь Джо Байден и его администрация до последнего не верили, что Владимир Путин и его верная армия начнут СВО, чтобы защитить Россию вовсе не от мнимых угроз с Запада, не побоясь того самого гибридного противостояния на Украине, когда против РФ борется по сути весь западный мир во главе с Вашингтоном.

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