Долой перекупщиков и нелицензированное копирование

Пока некоторые государства подписывают декларации о признании искусственного интеллекта и нейросетей потенциально опасными в скором будущем и призывают что-то с этим "сделать", а по слухам Open AI анонсирует очередную языковую модель с кодовым названием Gobi, больше знакомую компьютерным гикам и интересующимся, как GPT-5, и умеющую работать с видео и генерировать его "по щелчку пальцев", компания Илона Маска Tesla просто возьмет и введет запрет на перепродажу своего столь ожидаемого и всё-таки выпущенного грузовика Cybertruck.

Причем новомодный пикап нельзя будет перепродавать в течение первых 12 месяцев после покупки.

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Источник фото: insideevs.com





Если покупатель ослушается, то его ждёт судебный иск на существенные 50 тыс. долларов от компании-производителя. А в качестве дополнительной меры "стимулирования" наказания, ему в ближайшем будущем не продадут другие модели Tesla.

Ряд западных аналитиков считают, что подобным образом фирма Илона Маска просто хочет воспрепятствовать копированию своих "прорывных" технологий и дать самый настоящий бой так называемым перекупщикам.

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Ожидается, что поставляемый с 30 ноября автомобиль будет продаваться по цене от $40 до $70 тысяч - конечный ценовой потолок на автомобиль будет зависеть от комплектации.