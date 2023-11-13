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Amazon выкупила здание бывшей тюрьмы в Харлеме и превратила местный паноптикум, работавший с 1901 по 2016 год, в свой новый офис. Офис Amazon Web Services теперь находится в де Кепель. Перестройка и "заселение" работающим персоналом были выполнены ещё в 2022 году, но факт, вызвавший массовое изумление, получил распространение благодаря кадрам видео-экскурсии, когда в минувший четверг сотрудник компании на платформе Тик-Ток и опубликовал нашумевший ролик.
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Источник фото: mentoday.ru
Тюремное строение закрытого типа начало работать с 1901 года и до 2016-го, когда большинство пенитенциарных заведений тогда ещё Голландии из-за сокращения числа заключенных оказались невостребованными.
Дабы "оживить" стены мрачного сооружения, её внутренние покои стали использоваться как пункт временного содержания для мигрантов, решивших получить статус беженца в одной из передовых европейских стран.
Сейчас американская Amazon эксплуатирует своды тюрьмы в качестве своего офиса, где некогда неуютные камеры заключенных мановением дизайнерских изысков превратились в обычные офисные комнаты.
Подобная публикация со стороны пользователей TikTok'а закономерно вызвала волну ироничных ответов в адрес сотрудников и руководства Amazon.