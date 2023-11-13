реклама
Украинские морпехи вероятней всего пожалели, что добрались до противоположного берега Днепра и решили закрепиться на левобережье среди развалин местного дачного поселка. О мощнейшей комбинированной атаке российской армии, ударившей по позициям ВСУ в районе великой реки Днепр, написали в "Русской весне", с последующим прикреплением момента атаки. Вступление в бой артиллерийских расчётов и машин РСЗО было названо прекрасной "жаркой вечеринкой", приуроченной к приезду ВСУ в местный поселок.
реклама
Источник фото: ferra.ru
Окопавшиеся на позиции в районе населённого пункта Крынки морские десантники были накрыты сосредоточенными огневыми налётами "Солнцепёков" и "Градов". Для достижения наилучшего эффекта к делу перемалывания наземной группировки ВСУ подключилась и авиация ВКС РФ со своими тяжелыми корректируемыми в полете ФАБами.
Источник фото: ТГ-канал "Военкоры Русской весны"
Известно, что от поражения ракеты, выпущенной "Солнцепёком", невозможно укрыться даже в подземных бункерах, если есть даже частичка неизолированного воздуховода, в который может попасть горючая аэрозольная смесь реактивного снаряда.