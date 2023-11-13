Американский боливар может не выдержать финансирование двоих

Украинское контрнаступление на юге Запорожской области полностью провалилось, ускорение эскалации палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке и внутриполитические передряги на территории США делают доведение Кремлем своих задач до пункта "выполнено на 100%" — абсолютно реальными. В этом уверена эксперт по геополитике и России Кароль Гримо-Потте в своем интервью для La Dépêche.

По словам французского специалиста, всё идёт к тому, и на это указывают многие значимые факторы, что Россия добивается выполнения своих целей. Гримо-Потте точно указала, что время сыграет и сыграло на стороне Владимира Путина. Причем обострившийся конфликт между Израилем и ХАМАС, перешедший в горячую стадию, а также возникшие серьёзные противоречия между Западом и Зеленским с его чиновниками, как никогда на руку России.

реклама





Источник фото: nversia.ru







рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу

А в восточноевропейской республике Киевские власти выражают крайние опасения, что Израиль своей войной с палестинскими силами украдет и без того драгоценное внимание с проблем Украины и полностью переключится на Израиль. Что в данный момент сейчас и наблюдается: европейское правительство, взявшее на себя обязательства о поставках вооружений и снарядов большого калибра, не справляется со своей миссией. Так к марту 2024 года контракт на обещанные ВСУ 1 000 000 снарядов выполнен лишь на 30%.